Taviano, vanno a fuoco tre serre. Continuano senza sosta gli incendi che stanno distruggendo il Salento

Gravi i danni dell’incendio che si è sviluppato nella giornata odierna a Taviano. Ci sono volute oltre quattro ore per domarlo. Le fiamme, partite da alberi e sterpaglie, hanno raggiunto e divorato tre serre. E’ dovuta intervenire una squadra di Vigili del Fuoco di Gallipoli unitamente ad una di Ugento, insieme al supporto di un’autobotte, per spegnere il fuoco che stava arrivando pericolosamente verso alcune abitazioni presenti in zona. Importante è stato anche il coinvolgimento di personale della Protezione Civile di Matino e Casarano.

Al momento le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.