Fiamme nella notte a Cavallino, a fuoco un suv in Via Kennedy

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti, ma un’altra autovettura è andata a fuoco nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, in Via Kennedy a Cavallino, per cause ancora da chiarire un Suv, una Nissan Qashqai, parcheggiata in strada è stata oggetto di un incendio.

Non appena ci si è accordi di quanto stesse succedendo, immediato è stato lanciato l’allarme e sul luogo dei fatti sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno domato le fiamme, con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento Caschi Rossi e uomini della “Benemerita” si sono messi all’opera per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare del rogo. Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’autovettura ha subito ingenti danni. la parte anteriore del suv, infatti, è andata completamente distrutta.