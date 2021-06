Un incendio a Torre dell’Orso “minaccia” la pineta, necessario un canadair per spegnere le fiamme

Non c’è pace per il Salento sul fronte degli incendi. Non c’è giorno che non veda impegnati i Vigili del Fuoco pronti a rispondere alle chiamate che giungono per segnalare roghi che, in alcuni casi, nonostante la prontezza dei “caschi gialli” e la tempestività dell‘intervento, lasciano dietro danni e desolazione. L’ultima è quella delle 13.20, quando la squadra antincendio boschiva dei vigili del fuoco si è precipitata a Torre Dell’Orso, dove le fiamme stavano interessando una pineta posta nelle vicinanze della località balneare.

Sul posto era presente anche il Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco il quale ha valutato l’intervento dei mezzi aerei.

Nel giro di pochi minuti, è arrivato un Canadair che ha effettuato diversi lanci al fine di contrastare le fiamme. E domare finalmente l’incendio, l’ennesimo in questo inizio stagione.

Diverse ore dopo, quando l’orologio aveva appena segnato le 18.00, la situazione è tornata sotto controllo.