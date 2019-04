Fiamme nella notte nel Sud Salento, a fuoco tre autovetture ad Alliste. Indagini in corso

Ancora fiamme in Salento e a essere interessate ancora alcune autovetture.

Nella serata appena trascorsa, intorno alla 1.00, ad Alliste i Carabinieri della Stazione locale, sono stati costretti a intervenire in Via Montegrappa, dove, poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio ai danni di un’autovettura, una Fiat 500.

Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli e ha interamente distrutto il mezzo.

Nella circostanza le fiamme hanno interessato un altro veicolo dello stesso modello, anch’esso distrutto e danneggiato parzialmente la parte posteriore di una Citroen Picasso.

Il danno è stato stimato nella cifra di circa 8.000 euro e non è coperto da assicurazione.

Sono in corso le indagini affidate ai militari dell’Arma. l’Autorità Giudiziaria è stata informata dagli uomini della Stazione di Alliste che procedono insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano.