Riscalda il letto con l’asciugacapelli e manda a fuoco la casa. Dramma sfiorato a Ugento

Ha pensato bene di riscaldare il letto utilizzando il phon per capelli e ha causato l’incendio della casa. Ha così rischiato di perdere la vita per un’azione maldestra, fatta magari per una vecchia e pericolosa abitudine o per risparmiare un po’ sulla bolletta del gas a causa di ciò che sta succedendo con i rincari.

Fatto sta che a prendere fuoco non è stato solo il materasso ma tutta la camera da letto di un anziano di Ugento, con il rischio di essere avvolto dalle fiamme e di non potersi mettere in salvo.

Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha risolto la situazione. Quando ieri sera alle 20.30 i Caschi Rossi si sono presentati in una casa di Ugento, a seguito di una segnalazione, hanno subito capito la gravità del caso.

A causa dell’azione maldestra dell’occupante, che aveva utilizzato un “phon per capelli” per riscaldare il letto, un materasso aveva preso fuoco e da questo le fiamme si erano propagate agli altri arredi presenti nella stessa stanza da letto fino ad arrivare anche in altri ambienti.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e all’eliminazione di ogni focolaio residuo.

Tuttavia, a causa della forte escursione termica generatasi, i solai della stanza in cui si è verificato l’incendio hanno subito il distacco degli intonaci e dei laterizi; inoltre, tutta l’abitazione è risultata annerita da fuliggine.

La casa è stata dichiarata inagibile e l’occupante ha dovuto trovare ospitalità presso la propria figlia.