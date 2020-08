Cavallino, bruciano due uliveti nella zona industriale. A fuoco anche tre automobili

Sono ancora tutte da stabilire le cause dell’incendio che ha interessato la zona industriale di Cavallino nelle scorse ore. Le fiamme sono partite da un uliveto di via Federico II per poi propagarsi anche nelle zone circostanti. Di fronte al primo uliveto in fiamme anche un secondo uliveto che, probabilmente a causa del vento, è stato raggiunto dal fuoco.

Vittime dell’incendio, però, non sono solo gli uliveti della zona industriale del comune salentino. Ad incrociare la strada delle fiamme, sempre alimentate dal vento, è stato anche un parcheggio dove spesso i dipendenti della Cosmopol lasciano le proprie auto private prima di prendere servizio.

Ed anche questa volta, infatti, le auto erano lì. Una volta che le fiamme hanno raggiunto il parcheggio, sono state tre le automobili ad andare a fuoco. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’accaduto né le cause dell’incendio. Soltanto le indagini delle autorità competente potranno fare chiarezza.