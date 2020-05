Scoppia un incendio in un fondo a Presicce-Acquarica, agente di Polizia Locale evita il peggio

Non ha esitato un solo istante a lanciarsi tra le fiamme per mettere in sicurezza la cabina elettrica, per salvaguardare l’incolumità dei residenti.

Nella giornata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 12.30, nel comune di Presicce Acquarica, in Via Kennedy, nell’ambito territoriale di Acquarica, durante lo svolgimento del servizio di controllo del mercato settimanale una pattuglia in servizio della Polizia Locale ha notato del fumo nero provenire da un fondo.

Giunto sul posto, il personale ha notato il propagarsi di un incendio lungo il canneto presente e ha allertato immediatamente la Protezione Civile in supporto ai Vigili del Fuoco già chiamati dai cittadini. I Vigili Urbani, a questo punto hanno proceduto a mettere in sicurezza l’intera area.

In particolare, vista la potenziale pericolosità del rogo, a causa anche della presenza di una cabina elettrica, l’agente Giacinto Imperiale ha provveduto con l’ausilio di alcuni secchi pieni di acqua messi a disposizione dai frontisti, a contenere il fuoco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nello specifico, si è lanciato tra le fiamme e raggiunta la base delle volute di fumo, dove ardevano le sterpaglie a causa del vento e dell’erba secca, ha messo in sicurezza la cabina elettrica e incolumità dei cittadini residenti, mentre la collega e Vicecomandante Agnese Rosafio ha proceduto a regolare la viabilità.