Paura in via Pistoia. Vanno a fuoco i mobili nel porticato e le fiamme raggiungono i piani alti

Vanno in fumo i mobili accatastati nel porticato e le fiamme interessano anche i piani alti dello stabile. Momenti di autentica paura quelli vissuti in Via Pistoia nella Zona 167 B di Lecce per un violento incendio sviluppatosi all’ improvviso in un torrido e ventoso pomeriggio di fine giugno. Le fiamme hanno interessato i mobili che erano innavertitame te depositati sotto ad un portico e il fumo ha invaso le abitazioni dei piani superiori. Immediato lo sgombero di due palazzine da parte dei Vigili del Fuoco sopraggiunti sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e la Protezione Civile. Tanta la paura tra i residenti che nella notte non potranno ritornare nelle proprie abitazioni.