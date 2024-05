Ancora un’auto in fiamme nel Salento, brucia a Taurisano una Volkswagen

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e sono in corso i riscontri da parte degli inquirenti per stabilirle, ma ancora una volta un incendio ha coinvolto un’autovettura nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.20, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, è intervenuta in Via Gramsci a Taurisano, dove, le fiamme aveva coinvolto una Volkswagen Golf di un 58enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, per poi mettere in sicurezza il mezzo e la zona, scongiurando ulteriori danni a cose o persone e garantendo, così, la sicurezza.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, si sono svolti tutti gli accertamenti delcaso, per stabilire con esattezza cosa possa avere causato le fiamme.

Sono in corso le investigazioni da parte delle Forze dell’Ordine.