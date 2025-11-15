A fuoco una Volkswagen T-Cross a Nardò, indagano i Carabinieri del Norm

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 01:58 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce – distaccamenti di Gallipoli e Ugento – sono intervenute nel Comune di Nardò, in Via Vicolo Roccamora, per l’incendio di un’autovettura Volkswagen T-Cross, parcheggiata in strada.
Il veicolo ha riportato danni dovuti alle fiamme. L’intervento dei Caschi Rossi, ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente anche ai mezzi che sostavano nelle vicinanze .
Sul posto presenti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Gallipoli per gli accertamenti di competenza.
