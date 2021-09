Due giorni dopo il vaccino, 14enne entra in coma e poi muore in ospedale. Aperta un’inchiesta

Aperta un’inchiesta per far luce sulla morte di una 14enneresidente a Ruffano, ma di origini marocchine. L’adolescente, entrata in coma due giorni dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid Pfitzer, si è spenta all’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove era stata accompagnata dal Cardinal Panico di Tricase quando il suo quadro clinico era peggiorato.

L’Asl ha disposto l’autopsia per verificare le cause del decesso. L’esame sarà eseguito nelle prossime ore e solo quando gli accertamenti medico-legali finiranno sul tavolo del Pubblico Ministero, Donatina Buffelli, la PM sbabilirà se disporre ulteriori indagini come chiesto nella denuncia presentata, attraverso l’avvocato Pasquale Scorrano, dal padre della ragazza.

I fatti

La giovane ha ricevuto la seconda dose di vaccino Pfitzer il 17 agosto. Il giorno dopo, il 18, lamentava malessere e dolori, forti. Per questo, è stata visitata da una guardia medica che ha riscontrato un gonfiore all’occhio. Il 19 agosto, si è recata, nella mattinata, presso l’ospedale di Tricase, per sottoporsi ad una visita oculistica e a una prima Tac, all’esito della quale non sono state riscontrate particolari problematiche. Dopo una seconda Tac, effettuata nel pomeriggio, sarebbe emersa la presenza di una forma tumorale.

Le condizioni di salute della ragazza, però, sono precipitate ed è entrata in coma irreversibile. Il giorno dopo, il 20, è stato disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove la 14enne è morta nella mattinata di ieri.

Secondo quanto sostenuto dal personale medico dell’ospedale barese, il decesso si sarebbe verificato a causa di una forma di meningite. I familiari nutrono però delle perplessità in merito, poiché la ragazza aveva fatto il vaccino.

Il padre della 14enne chiede che sia fatta chiarezza sull’accaduto e che venga verificata una possibile correlazione tra l’aggravarsi delle condizioni di salute della ragazza (fino al decesso) e la somministrazione del vaccino anti-covid.