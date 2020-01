Anziana, trovata distesa a terra dentro casa, muore in ospedale: la Procura apre un’inchiesta

La Procura apre un’inchiesta sulla morte di un’anziana signora di Nardò. L.R., 92 anni, è deceduta presso l’ospedale “Vito Fazzi” nella serata di ieri. I dubbi degli inquirenti si concentrano, però, su quanto accaduto nei giorni precedenti.

La signora era stata trovata riversa in casa, dopo che un’amica della figlia aveva allertato i soccorsi non riuscendo ad entrare in contatto con lei. Dopo l’intervento dei carabinieri, L.R. è stata così trasportata presso il nosocomio leccese, in gravi condizioni.

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro soprattutto sullo strano disordine riscontrato in casa durante il primo sopralluogo. La pista più accreditata sembra comunque al momento quella del malore e non quella dell’omicidio.

Ad ogni modo, il pm di turno Paola Guglielmi ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte dell’anziana. L’esame verrà eseguito nei prossimi giorni dal medico legale incaricato dalla Procura.