“Mai chiesto il voto al clan”, la parole del Sindaco di Scorrano nell’interrogatorio dinanzi al pm

Non ha mai aiutato il clan, né chiesto il voto in cambio di favori personali. È ciò che emerge dalle parole del Sindaco di Scorrano Guido Stefanelli, durante l’interrogatorio del 26 giugno scorso. Il “primo cittadino”, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’inchiesta “Tornado”, è stato ascoltato dal sostituto procuratore Maria Vallefuoco, chiarendo i rapporti con il boss Giuseppe Amato, detto “Padreterno”, e i suoi uomini. Stefanelli è accusato di “contatti” con il clan per l’aggiudicazione del Parco “La Favorita”. Il Sindaco, assistito nel corso dell’interrogatorio dagli avvocati Luigi Corvaglia e Alfonso Parente Stefanizzi, ha negato l’addebito. Ha sottolineato come non vi sia alcun atto deliberativo o l’espletamento di un bando a riprova di un suo aiuto al gruppo criminale capeggiato da Giuseppe Amato. Inoltre, ha chiarito di non aver mai preso impegni elettorali con quest’ultimo.

La questione del Parco “La Favorita”

Il “primo cittadino” ha poi ricostruito l’incontro avvenuto nella casa di campagna di Giuseppe Amato. Stefanelli ha riferito al pm di essere stato contattato da Massimiliano Filippo, ritenuto dalla Procura, il trait d’union con il boss scorranese (anch’egli indagato per concorso esterno in associazione mafiosa). Giuseppe Amato voleva vederlo e lui non si sarebbe posto il problema di incontrare un cittadino, seppur malavitoso, perché non doveva discutere di mafia o di droga. Arrivati lì, si è parlato del Parco “La Favorita” e Amato gli ha chiesto qual’era la situazione, prospettandogli un interessamento. Stefanelli non si sarebbe opposto, ritenendo che lui, da solo, non avrebbe potuto partecipare, perché l’eventuale bando sarebbe stato rivolto soltanto alle ditte. Tra le altre cose, successivamente, il Sindaco ha saputo che il Parco “La Favorita” non era neanche nella disponibilità del Comune di Scorrano ed era stato dato in gestione al Sac. Inoltre, ha riferito il Sindaco al pm, l’incontro non sarebbe mai degenerato e Amato non lo avrebbe minacciato in alcun modo.

L’episodio del “bacio” di Francesco Amato

Il Sindaco Stefanelli ha poi chiarito l’episodio del “bacio” ricevuto da Francesco Amato, il figlio del boss, nei pressi della sua bancarella, durante la festa patronale in onore di Santa Domenica.

Egli avrebbe riso di fronte alla scena, temendo di essere stato “immortalato”, visto che c’era un po’ di gente intorno. E ha proferito la frase “Speriamu cca nu mane fatto la foto”. Ed ha tenuto a precisare che lui non ha mai avuto rapporti interpersonali con gli Amato; mai una telefonata o appuntamenti privati, a parte il suddetto incontro.

I rapporti con Massimiliano Filippo

Riguardo, invece, i rapporti con Massimiliano Filippo (come detto, ritenuto vicino al clan), dipendente della ditta “La nuova Era” ha chiarito di conoscerlo da quand’era piccolo. Dopo, però, questi avrebbe cominciato a perdere la testa ed a millantare strane cose, cosicché decise di parlarne con i suoi familiari e prendere le distanze da lui.

Il “piano parcheggi”

In merito all’altra accusa, riguardante presunti favori, prospettati agli Amato e legati al “piano parcheggi”, ha risposto che si trattava di loro millanterie. Anche perché, egli non avrebbe mai pensato ad un sistema di parcheggi, neanche con le strisce blu per Scorrano, non essendo una cittadina commerciale o turistica.