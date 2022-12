Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e si ribalta. 22enne in ospedale

L’incidente, l’arrivo dei soccorsi e poi la corsa in ospedale.

Tragedia sfiorata nella nottata appena trascorsa sulla Tangenziale di Lecce. Le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, quando, all’altezza dello svincolo per Brindisi, una 22enne, alla guida di una Lancia Y, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Capoluogo, che hanno estratto la ragazza, rimasta incastrata tra le lamiere lamiere e, successivamente, l’hanno affidata ai sanitari del 118 che, dopo le prime cure in loco l’hanno trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Scorrano.

Sul luogo anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

Sembrerebbe che non siano stati coinvolti altri mezzi.