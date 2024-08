Scontro tra auto e ambulanza, una persona in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di ieri un’ambulanza del 118 sulla circonvallazione di Melendugno, nel tratto compreso tra Borgnagne e Martano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza, diretta verso un intervento d’emergenza e priva di pazienti a bordo, si è scontrata con una Mercedes. Nell’impatto, una soccorritrice ha riportato ferite e è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’autista dell’ambulanza e il conducente della Mercedes hanno riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la polizia municipale di Melendugno per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti.