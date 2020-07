Precipita dall’ascensore, rimediando gravi ferite: la Procura apre un’inchiesta

La Procura apre un’inchiesta sull’incidente domestico avvenuto a Parabita, in cui una stilista di abiti da sposa è precipitata dall’ascensore di casa, sopra l’atelier sulla via provinciale per Gallipoli, rimediando gravi ferite.

Il pm Paola Guglielmi ha aperto un’inchiesta e si ipotizza il reato di lesioni personali colpose gravissime a carico di ignoti.

Disposto, intanto, il sequestro dell’ascensore e a breve verrà conferito l’incarico ad un consulente tecnico per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

I medici che hanno in cura C.C. , 60 anni di Parabita, in queste drammatiche ore, hanno riscontrato un “trauma da precipitazione” e ciò escluderebbe l’ipotesi che la donna abbia avuto un malore.

I fatti risalgono al pomeriggio di due giorni fa. La stilista, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe caduta nel vano dell’ascensore di casa, subito dopo che le porte del mezzo si sono aperte. La donna è precipitata nel vuoto per alcuni metri, poichè l’ascensore non era al secondo piano.

Una volta arrivati i sanitari del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce e ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La donna ha rimediato a seguito della caduta, una trauma cranico e facciale e varie fratture alle costole, al bacino ed al femore.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Casarano che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.