Investiti da un’auto sulla Ruffano-Montesano, 13enne e 12enne finiscono in ospedale

È di due giovanissimi di 13 e 12 anni ricoverati in ospedale il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto sulle strade salentine.

Nella tarda serata di ieri, infatti, sulla Strada Provinciale che collega Ruffano a Montesano, un ragazzo e una ragazza che viaggiavano a bordo di biciclette, per cause ancora da chiarire, sono stati investiti da un’autovettura, finendo in un canale di scolo.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure in loco, li hanno condotti presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Hanno riportato una serie di ferite lacero contuse.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti di Polizia del Commissariato di Taurisano, che hanno compiuto tutti i rilevi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti, oltre che a portare il conducente dell’autovettura in ospedale per stabilire se le sue condizioni fossero idonee alla guida.