Ape contro auto sulla Campi-San Donaci, conducente della tre ruote in codice rosso al “Fazzi”

Le cause che hanno portato ai fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti e, come sempre, spetterà a loro stabilire con esattezza come siano andate le cose.

Incidente nelle prime ore del mattino sulla strada Campi Salentina-San Donaci, poco dopo l’uscita dal comune della provincia di Lecce. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 7.00, quando, per cause ancora da chiarire, ripetiamo, si sono scontrate un’autovettura, una Peugeot e una Apecar, ad avere la peggio è stato il conducente della tre ruote che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la vittima dall’abitacolo, per poi affidarla ai sanitari del 118 che, dopo avere prestato le prime cure in loco, l’hanno trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica dei fatti. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’impatto.