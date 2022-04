Auto contro scooter in pieno centro a Lecce, due giovani finiscono in ospedale

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e spetterà come sempre agli inquirenti stabilire le dinamiche esatte.

Nella nottata di ieri, nel pieno centro di Lecce, in Piazza Mazzini, si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’autovettura e uno scooter con a bordo due giovani, un 18enne e un 17enne.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca la mezzanotte, quando, per cause ancora da chiarire il mezzo a quattro ruote e il motociclo si sono scontrati; ad avere la peggio i due ragazzi che sono stati sbalzati di sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure ai malcapitati in loco, per poi trasportarli a sirene spiegate presso l’Ospedale “Vito Fazzi, dove sono stati sottoposti ad alcuni esami e tenuti sotto osservazione.

Insieme al personale medico anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i fatti che hanno portato all’accadimento. Utili alle investigazioni, potrà essere la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.