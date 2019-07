Auto contro tir sulla Maglie-Poggiardo, donna in codice rosso al “Fazzi”. Tamponamenti a catena sulla Ss 16

Ancora un incidente sulle strade del Salento. Ancora una volta una persona condotta in gravi condizioni presso un ospedale del territorio.

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 6.00, sulla Maglie-Poggiardo, all’altezza dello svincolo per Muro Leccese, è avvenuto un terribile sinistro stradale che ha visto coinvolti un tir e un’autovettura.

Per cause ancora da chiarire, infatti, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio la conducente della macchina.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco alla donna, l’hanno condotta in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per l’uomo che si trovava alla guida del camion, invece, ferite lievi.

Sul luogo dello scontro anche i Carabinieri di Maglie che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, anche ascoltando i testimoni presenti, per capire con esattezza le dinamiche che hanno portato all’incidente. Con loro anche i volontari della Protezione Civile.

Ma non è tutto. Sempre questa mattina, un altro sinistro stradale si è verificato sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, sulla corsia che conduce al capoluogo, nei pressi dell’uscita Melpignano-Corigliano d’Otranto. A essere coinvolte tre autovetture tamponate siche si sono tamponate. Il sinistro non è stato di per sé grave, ma ha causato non pochi problemi agli automobilisti. La strada statale, infatti, è stata chiusa al traffico creando code lunghe chilometri con i mezzi fatti deviare sull’arteria che conduce a Corigliano.