Scontro tra auto e moto sulla Patù-San Gregorio, conducente della due ruote in ospedale

Stavano percorrendo l’arteria stradale, quando, nei pressi dello svincolo per immettersi sulla Statale 274, la Gallipoli-Lecce, si sono scontrati.

Ancora un incidente tra mezzi nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, sulla strada che da Patù porta a San Gregorio, per cause ancora da chiarire un’autovettura, una Ford e una moto si sono scontrate.

Ancora non sono chiare le dinamiche, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che la due ruote, che proveniva dalla statale e si stava immettendo sulla provinciale, avrebbe impegnato la provinciale mentre, in direzione Patù, sopraggiungeva la macchina.

A causa dell’impatto il conducete della motocicletta è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Galiano del Capo, che dapprima hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarlo presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Il motociclista, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero critiche.

A causa dell’impatto, la Ford ha subito danni alla carrozzeria, ma i passeggeri che viaggiavano all’interno non sono rimasti feriti.