Il casco le salva la vita. Incidente tra auto e scooter sulla San Cataldo-San Foca

Brutto incidente per una donna di Vernole alla guida di uno scooter ma, fortunatamente, il casco le ha salvato la vita.

Il sinistro si è verificato sulla litoranea che collega San Cataldo a San Foca in corrispondenza dei lidi Punta Arenas e Mediterraneo, che si trovano sul tragitto.

La donna ha riportato un profondo taglio alla testa ma fortunatamente se la caverà con tanta paura e qualche giorno di convalescenza.

La dinamica

Primo weekend d’estate. Le strade della costa salentina sono invase da gente che corre verso il mare. Ma attenzione, le disattenzioni possono costare care.

Probabilmente proprio una disattenzione la causa dell’impatto.

La donna che viaggiava su uno scooter in direzione San Cataldo ha impattato contro una Seat Leon che proveniva in senso inverso e che svoltava per il lido proprio mentre sopraggiungeva il motociclo.

Forte l’impatto tra i due mezzi. Ad avere la peggio, come abbiamo detto, la donna che era alla guida dello scooter.

L’auto ha riportato danni alla fiancata destra ma nessuna conseguenza per i passeggeri.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i carabinieri e gli uomini del 118.