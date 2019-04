Scontro tra auto e scooter in Viale dell’Università, tanta paura e traffico in tilt

Ad assistere alla scena si sarebbe potuto pensare a qualcosa di più grave, anche drammatico. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento e nulla più.

Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, si è verificato un incidente stradale, una delle arterie più trafficate del capoluogo.

Poco dopo le ore 20.00, infatti, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, condotta da due cittadini extracomunitari, all’incrocio tra Via Pozzuolo e Viale dell’Università, proprio di fronte al Liceo Ginnasio Statale Palmieri, ha tamponato uno scooter 125 condotta da un giovane.

Il conducente del mezzo, a bordo del ciclomotore è caduto sull’asfalto, senza riportare, però, danni.

Non appena avvenuto il sinistro gli occupanti dell’autovettura sono scesi dal mezzo e hanno prontamente aiutato il giovane vittima dello scontro.

L’incidente ha causato non pochi problemi alla circolazione rimasta congestionata per un po’ di tempo.