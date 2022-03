Si ribalta nella notte in via Kennedy a Trepuzzi, paura per 33enne

Via John Fitzgerald Kennedy a Trepuzzi, nel cuore della notte, è stata teatro di un grave incidente stradale. Quando è giunta sul posto la squadra di Vigili del Fuoco inviata dal Comando Centrale di Viale Grassi ha trovato una scena che faceva presagire al peggio: un’autovettura marca Hyundai era completamente ribaltata su un marciapiede nei pressi di un’abitazione privata.

Fortunatamente sul posto erano subito arrivati i soccorritori del 118 allertati dai passanti: il conducente G.T., di 33 anni, era già stato estratto dal mezzo e sottoposto alle cure del personale medico. I Caschi Rossi hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e della zona interessata dall’evento. Il ferito non è in pericolo di vita.