Brutto incidente sulla circonvallazione di Veglie. Si ribalta un autocarro

La scena a cui si sono trovati di fronte i soccorritori che sono giunti sulla circonvallazione di Veglie, intorno alle 13.00, dopo l’incidente stradale tra un autocarro e un’ autovettura ha destato molte più paure rispetto a quanto poi si è potuto fortunatamente appurare.

A causa dell’impatto la vettura è andata letteralmente distrutta (soprattutto nella parte anteriore) e l’autocarro si è ribaltato sull’asfalto terminando la sua corsa adagiato di lato.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. I conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. In corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica.