Autocisterna si ribalta sulla Statale 274 dopo lo scoppio di uno pneumatico, conducente in ospedale

Nella giornata di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta lungo la Strada Statale 274, all’altezza dello svincolo per Morciano di Leuca, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna adibita al trasporto di gasolio.

Secondo quanto accertato, il mezzo, a causa dello scoppio di uno pneumatico, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e, dopo aver sfondato il guardrail, si è ribaltato sul terreno a margine della carreggiata. Nell’impatto la cisterna ha perso parte di gasolio.

Il conducente del mezzo, unico coinvolto, all’arrivo dei Caschi Rossi, era già stato preso in cura dai sanitari del 118 ed è stato successivamente trasportato presso l’ospedale “Panico” di Tricase.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad assistere nelle operazioni di rimozione del mezzo, contenere i rischi connessi allo sversamento del carburante e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori pericoli per la circolazione stradale e per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto presenti anche Arpa, Carabinieri, Polizia Locale, Anas e il Sindaco di Morciano di Leuca.