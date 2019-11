A terra dopo aver perso il controllo della moto: gravissimo un 21enne

Si è concluso con una folle corsa in Ospedale il giro in moto di Marco Martella, 21enne di Barbarano protagonista di un terribile incidente stradale. Mentre stava percorrendo il tratto che dalla frazione di Morciano di Leuca conduce alla vicina Montesardo ha perso il controllo della due ruote, finendo sull’asfalto. L’impatto è stato terribile.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto. E quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente, all’altezza di una curva, le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito ‘serie’. Accompagnato d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase, dove è arrivato in codice rosso, il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici utili a stabilire la gravità delle ferite riportate. Le sue condizioni, stando a quanto trapelato, sono gravi. Il giovane ha riportato fratture multiple al cranio ed è in Rianimazione. La prognosi è riservata.

Si teme che il giovane non indossasse il casco al momento dell’impatto e questo avrebbe reso ancora più grave l’urto sull’asfalto.

Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto poco dopo le 15.00. Come detto il 21enne ha fatto tutto da solo. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Per fare chiarezza, comunque, saranno ascoltati anche alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Come prassi vuole, il giovane sarà sottoposto a tutti i test per verificare se abbia assunto alcool o droga prima di salire a bordo della sua moto.