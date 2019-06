Si ribalta sulla Carpignano – Melendugno e viene trovato solo all’alba. Positivo alla cocaina, 32enne in Rianimazione

E’ risultato positivo al drug test il 32enne di Castrignano dei Greci che alle prime ore del mattino è stato ritrovato nelle campagne sulla Carpignano – Melendugno.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo che era a bordo della sua Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il sinistro è avvenuto molto probabilmente alle prime luci dell’alba e nell’impatto il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo della vettura, al punto che all’arrivo dei soccorsi il veicolo appariva pericolosamente in bilico sul corpo del malcapitato.

Ad evitare il peggio sono giunti sulla scena dell’incidente i Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo il 32enne, consentendo al personale del 118 di trasportarlo a sirene spiegate verso il Vito Fazzi di Lecce. Presso il nosocomio, il giovane di Castrignano è stato ricoverato in Rianimazione ed è ora in prognosi riservata.

Sono stati, come da prassi, effettuati tutti gli accertamenti del caso e l’uomo è risultato positivo alla cocaina. Ad indagare sulle dinamiche i Carabinieri.