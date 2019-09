Scontro tra autovetture a Castromediano, rimasti feriti due bambini

Poteva avere conseguenze tragiche a vedere le immagini. Fortunatamente tutto si è risolto con un grandissimo spavento e due feriti lievi anche se bambini.

Le lancette dell’orologio segnavano poco più delle 16.00, quando, nel Rione Castromediano, due autovetture si sono scontrate incastrandosi tra loro.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei mezzi, una Peugeot 2008, stesse percorrendo Via Galilei, quando, non avrebbe rispettato lo stop. Nel frattempo su Via Cosimo De Giorgi giugeva una Peugeot 406 che ha centrato in piano la prima autovettura, sollevandola e andando a terminare la corsa contro un edificio.

All’interno 2008 erano presenti padre e figlio di 8 anni, mentre, a bordo della 406 una bimba di 10 anni e la madre.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il personale medico ha soccorso in loco i feriti per poi condurre negli ospedali di Lecce e Scorrano i due piccoli e la donna, in codice giallo. L’uomo si è rifiutato di andare in ospedale.

Sul luogo dell’accadimento anche gli agenti di Polizia Locale.