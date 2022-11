Ramo si stacca dall’albero e centra camion in transito sulla Circonvallazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi sulla circonvallazione di Lecce all’altezza della Villa Comunale. Un tronco di grosse dimensioni sì è staccato dall’albero e ha colpito un camion in transito sulla strada creando una grossa ammaccatura al tetto del mezzo.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Lecce per mettere in sicurezza la strada e garantire il transito veicolare.

Al momento non è chiaro se il camion abbia urtato il ramo nella traiettoria di marcia facilitandone la caduta oppure se ci sia stato direttamente il distacco del tronco. Le relazioni dei tecnici faranno luce sull’accaduto. Tuttavia il tronco di grosse dimensioni avrebbe potuto sfondare il tetto del mezzo procurando seri danni agli occupanti. Fortunatamente tutto si è risolto in tanta paura ed in danni economici facilmente quantificabili.