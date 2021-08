Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, nulla da fare per un 21enne di Copertino

Ancora sangue sulle strade del Salento. Dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita un 20enne di Martano, è la strada provinciale 18 che da Copertino conduce a Galatina a fare da sfondo ad una tragedia. Per Davide Marciante, parrucchiere 21enne della Città del Santo dei voli, non c’è stato più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane si trovava al volante della sua Fiat Punto quando, per ragioni al momento sconosciute, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata più volte fino a terminare la corsa contro un albero. L’impatto è stato violentissimo.

L’orologio aveva da poco segnato le 4.00, quando è scattato l’allarme. È stato un automobilista di passaggio a chiamare i soccorsi, quando ha notato la macchina fuori strada. Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha liberato il ragazzo dall’abitacolo, consegnandolo nelle mani dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza. I tentativi di salvargli la vita, purtroppo, sono stati vani. Il cuore del 21enne aveva già smesso di battere a causa delle ferite riportate nell’imbatto.

Sulla provinciale sono giunti anche i carabinieri della tenenza di Copertino per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto.