Cutrofiano, schianto tra autocarro e Panda: una donna è grave

L’incidente è avvenuto ieri, ma i postumi sono ancora preoccupanti. E’ di una donna ricoverati in gravi condizioni il bilancio del sinistro avvenuto nella mattinata di ieri tra Cutrofiano e Aradeo. Protagonisti una Fiat Panda e un autocarro.

Ad avere la peggio è stata una donna, alla guida della Panda: L.L., 60 anni, di Aradeo. Ancora non chiarita la dinamica del sinistro avvenuto in contrada “Tre Masserie”, ma per la signora si è reso necessario il trasporto a sirene spiegate al “Vito Fazzi” di Lecce. E’ ancora in ospedale con prognosi riservata.

Il conducente del mezzo pesante (di proprietà di una compagnia energetica), ha riportato lesioni lievi.