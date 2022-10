Incidente domestico a Racale, scivola da una scala e batte la testa: 70enne in codice rosso

Drammatico incidente domestico a Racale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una 70enne del posto avrebbe perso l’equilibrio, scivolando dalla scala su cui era salita per fare le pulizie nella sua abitazione. Una caduta di diversi metri, terminata sullo scivolo che conduce in garage, al piano inferiore. Sono stati i familiari a chiedere aiuto, chiamando il 118. Quando l’ambulanza ha raggiunto la strada dell’incidente domestico, le condizioni della donna sono apparse fin da subito gravi tanto che è stata accompagnata, in codice rosso, all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata. Si sospetta un’emorragia cerebrale, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Toccherà ai carabinieri della locale stazione ricostruire la dinamica dell’accaduto. La 70enne potrebbe aver avuto un giramento di testa o un malore.