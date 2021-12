Fiat Doblò a metano si ribalta sulla Lecce-Maglie. L’intervento dei Caschi Rossi mette in sicurezza il veicolo

La paura del conducente del Fiat Doblò alimentato a metano è stata tanta. Ma fortunatamente l’incidente sulla s.s. 16 di questa mattina non ha avuto gravi conseguienze.

Infatti, quando per cause ancora da accertarsi, il veicolo ha perso aderenza con l’asfalto e si è ribaltato sulla Strada Statale 16, in direzione Maglie, all’altezza dello svincolo per Cavallino – San Cesario, il pensiero dell’autista è andato immediatamente all’alimentazione del suo mezzo di spostamento, il gas metano appunto. Il rischio che il veicolo potesse prendere fuoco c’era tutto.

Fortunatamente l’uomo dopo essersi ripreso dallo shock per il ribaltamento del Doblò è riuscito ad uscire dal veicolo che guidava e a mettersi in sicurezza.

Immediato è stato l’arrivo di una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal Comando Provinciale di Lecce di Viale Grassi, che hanno messo in sicurezza il veicolo ed evitato ogni rischio di combustione.