Moto contro furgone sulla provinciale, conducente della due ruote condotto in ospedale

È di un ferito condotto in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulle strade del Salento.

Per cause ancora da chiarire, intorno alle 14.00, sulla Strada Provinciale 335 conosciuta come “Cosimina”, per cause ancora da chiarire, un furgone Fiat Ducato e una moto Bmw, si sono scontrati.

A seguito dell’impatto tra i due mezzi, la due ruote è terminata fuori strada e il conducente è stato sblazato dalla sella, cadendo rovinosamente sul suolo.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto l’uomo in ospedale. Sembrerebbe che abbia riportato ferite alla testa e al corpo.

Nessuna conseguenza, invece, per la persona alla guida del furgone.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica.