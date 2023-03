Incidente stradale alle porte di Gallipoli. 49enne messo in salvo dai Vigili del Fuoco

A volte anche le strade a pochi metri dal centro abitato e non solo le arterie stradali a scorrimento veloce possono essere teatro di brutti incidenti automobilistici. È quanto avvenuto nella mattinata di oggi a Gallipoli. Intorno alle 08.00 i Vigili del Fuoco della città jonica sono intervenuti in via Scalelle per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Kia Picanto cui alla guida vi era un 49enne del posto (S.S. le iniziali del nome). L’uomo era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e non riusciva ad uscire dall’autovettura. I Caschi Rossi hanno provveduto ad estrarlo dalle lamiere per poi consegnarlo al personale del 118, prontamente giunto, che ha provveduto a trasportarlo presso il Sacro Cuore di Gesù, l’ospedale di Gallipoli.