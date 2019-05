Non rispetta lo stop, viene centrata da un’auto e si ribalta. Tragedia sfiorata a Tricase

Chi ha assistito al terribile incidente stradale avvenuto all’incrocio “maledetto” tra Corso Giulio Cesare e Via Marco Aurelio sarà rimasto terrorizzato per come sono andate le cose e, certamente, avrà pensato al peggio. Nonostante la dinamica del sinistro, tutto si è risolto nel migliore dei modi, senza conseguenze drammatiche per le persone. Solo tanta paura.

Due le auto coinvolte e non una come inizialmente si era ipotizzato. Secondo la ricostruzione più dettagliata dell’accaduto, infatti, all’origine dello scontro avvenuto in zona mercatale, a pochi passi da una nota caffetteria, ci sarebbe uno stop non rispettato. La Panda che avrebbe ignorato il segnale, con a bordo due persone, sarebbe stata centrata in pieno da un’Alfa 146 che, a sua volta, usciva da via Marco Aurelio. Nello scontro, l’utilitaria della Fiat si sarebbe ribaltata.

I testimoni, dopo aver visto quanto accaduto, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli uomini delle Forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, ripetiamo, tutto si è risolto senza che vi fossero conseguenza tragiche, in quanto, nessuna persona, occupanti dell’autovettura compresa, rimanesse ferita.

Una volta sinceratisi che non vi fossero effetti gravi si è proceduto a compiere tutti i rilievi del caso.