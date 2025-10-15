Incidente sul Lavoro a Borgagne, operaio 57enne cade da impalcatura. Ricoverato al “Vito Fazzi”

Ancora un grave episodio di infortunio sul lavoro scuote il Salento. Questa mattina, un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un’impalcatura in un cantiere edile a Borgagne, frazione del comune di Melendugno (Lecce).

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso.

Il drammatico evento si è verificato in Via Alessandro Volta, dove erano in corso lavori di ristrutturazione.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’operaio 57enne si trovava sul tetto di un immobile per effettuare un sopralluogo relativo agli interventi edilizi, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco e poi trasportato d’urgenza la vittima presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è giunto in codice rosso.

Per far luce sulla precisa dinamica dell’accaduto, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della locale stazione e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell’ASL di Lecce.