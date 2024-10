Nuova tragedia sul lavoro nel Salento, operaio muore schiacciato da un camion a Galatina

È di un morto il triste bilancio di un nuovo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi nel Salento.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che, intorno alle 8.00, a Galatina, nell’area di un cantiere edile un operaio 47enne sia stato travolto da un camion che viaggiava in retromarcia.

Non appena ci si è resi conto di quanto fosse accaduto, immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto, quindi, sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, purtroppo, però, per lui non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato e gli ispettori dello Spesal.

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno Massimiliano Carducci, il camion è stato posto sotto sequestro.