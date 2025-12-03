Incidente sul lavoro a Guagnano, 21enne trasportato in ospedale

E’ di un 21enne trasportato in Codice Rosso in ospedale il bilancio di un nuovo incidente sul lavoro avvenuto nel Salento.
Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, in un campo fotovoltaico a Guagnano, mentre il giovane si trovava alla guida di un escavatore.
Ancora la dinamica di quanto avvenuto non è chiara, ma non si escluderebbe l’ipotesi che la vittima possa avere accusato un malore.
Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso al 21enne, per poi trasportarlo in codice rosso in ospedale. Al momento le sue condizioni risulterebbero gravi.
Sul luogo dei fatti, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli ispettori dello Spesal, per ricostruire esattamente lquanto accaduto.