Incidente sulla Lecce-Galatina, tre feriti in codice rosso

È di tre feriti accompagnati in ospedale in «codice rosso» il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla Lecce-Galatina, quando l’orologio aveva da poco segnato le 11.30. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il primo impatto sarebbe avvenuto tra un’auto condotta da una donna e una moto. Mentre stava uscendo dal parcheggio del supermercato che si affaccia sulla provinciale 362, la vettura avrebbe urtato il mezzo a due ruote che, a sua volta, avrebbe sbattuto contro un’altra moto. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti. Due (marito e moglie) sono stati ricoverati in codice rosso al Vito Fazzi, un terzo è stato accompagnato a sirene spiegate al Veris delli Ponti di Scorrano.

A chiedere aiuto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito al sinistro. Sul posto, si sono precipitate le ambulanze del 118 che, come detto, hanno accompagnato i feriti in Ospedale. Tutti in codice rosso. La donna al volante dell’auto è rimasta illesa, ma è sotto choc.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia municipale. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.