Rimorchio carico di ferro si ribalta sulla Lecce-Gallipoli, un’auto lo centra in pieno. Tre feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato sulla strada statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli. Vista la dinamica dell’accaduto è un miracolo che non si siano registrati feriti gravi o conseguenze ben più pesanti per gli automobilisti di passaggio che si sono trovati di fronte al carico del rimorchio posteriore di un tir che si è ribaltato, per cause ancora tutte da accertare, all’altezza dello svincolo per Nardò. Materiale ferroso, cavi e persino carcasse d’auto compattate per essere smaltite.

Anche l’altro senso di marcia è stato ricoperto di rifiuti, creando un serio pericolo. Per una Fiat Bravo che stava percorrendo il tratto, infatti, è stato impossibile evitare quegli “ostacoli” imprevisti. Tant’è che li ha centrati in pieno. A bordo, una famiglia di Melissano. Tre persone – padre al volante, madre e figlia – rimaste lievemente ferite e accompagnate in ospedale a bordo delle ambulanze del 118 chiamate da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Si tratta, stando alle prime informazioni di “codici gialli”. Per i malcapitati, insomma, il rientro a casa si è concluso fortunatamente solo con tanta paura.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Gallipoli e gli agenti della Polizia stradale cui toccherà il compito di ricostruire l’accaduto. Secondo alcuni testimoni, l’autista del mezzo pesante, ad un certo punto, ha iniziato a sbandare pericolosamente. Il tir fuori controllo aveva agganciato due cassoni, uno dietro l’altro. L’ultimo si è ribaltato, all’altezza dello svincolo, non prima di aver riversato sul manto stradale il suo pesante carico. I ‘detriti’ erano ovunque.

Inevitabili i disagi. La strada è stata momentaneamente chiusa non solo per permettere agli uomini in divisa di effettuare tutti i rilievi di rito, ma anche per rimuovere il materiale ‘perso’ per strada e i mezzi coinvolti nel sinistro. Presente anche il personale dell’Anas che ha sostituito immediatamente il guard-rail danneggiato.