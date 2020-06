Incidente sulla Lecce-San Cataldo, anziano sbatte contro il guard-rail e finisce in codice rosso al Fazzi

L’incidente sulla strada che da Lecce conduce a San Cataldo si è concluso con una corsa d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove un anziano 73enne – Mario Pano – è arrivato in codice rosso. I sanitari del 118 che lo hanno soccorso lo hanno consegnato nelle mani dei medici che ora stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per avere un quadro completo delle sue condizioni. È la ‘cronaca’ del sinistro che si è consumato su un tratto particolarmente trafficato che collega il capoluogo alla sua marina.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, su cui dovranno fare luce le forze dell’Ordine, l’uomo stava percorrendo la strada al volante della sua vettura quando ha incrociato un’altra auto che sembra stesse percorrendo la carreggiata contromano. Per evitare l’impatto, forse spaventato da quell’improvviso “ostacolo”, ha sterzato andando a sbattere con violenza contro il guard-rail. L’impatto è stato violento tanto che della vettura è rimasto ben poco se non un ammasso di lamiere accartocciate.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’anziano dall’abitacolo. Presente anche un’auto medica e un’ambulanza del 118 che, vista la gravità della situazione, ha accompagnato l’anziano a sirene spiegate verso il nosocomio leccese.

Dell’auto “pirata” nessuna traccia, almeno per il momento. Stando a quanto trapelato non si sarebbe fermata dopo aver causato lo scontro contro la ‘ringhiera’. Ma come detto la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Toccherà alle forze dell’Ordine, giunte sul posto, fare luce sull’accaduto.