Incidente sulla Lecce-San Cataldo. Una donna tampona una vettura e si ribalta, lunghe code sulla strada di rientro dal mare

Grave incidente sulla Lecce – San Cataldo, al chilometro 5 nella direzione verso il capoluogo. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori prontamente giunti sul luogo è stata ben più grave delle conseguenze fortunatamente prodotte dall’impatto. A riportare la peggio – anche se le sue condizioni non destano preoccupazione – una donna a bordo di una Peugeot 208 probabilmente di rientro dagli eventi svoltisi nella marina leccese in occasione dei festeggiamenti per il 1° maggio.

La donna ha tamponato la vettura che la precedeva e, probabilmente a causa dell’alta velocità di marcia, ha perso il controllo della propria auto e si è ribaltata finendo la sua corsa sullo spartitraffico che divide le corsie di marcia.

Sul posto è giunta immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco, proveniente dal Comando Provinciale di Viale Grassi. L’occupante della Peugeot, R. F., queste le iniziali del suo nome, è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del personale del 118.

All’arrivo del 118, gli operatori sanitari hanno verificato le condizioni di salute degli autisti delle due vetture assegnando un codice giallo per dinamica alla 55enne e un codice verde (al malcapitato tamponato a bordo di una Dacia).

Sono stati effettuati gli esami per verificare il tasso alcolemico della guidatrice di cui si attendono gli esiti.

I Caschi Rossi hanno provveduto, inoltre, alla messa in sicurezza della zona-operazioni.

Lunghe coda sulla strada di rientro dal mare dopo gli eventi di festa per il Primo Maggio.