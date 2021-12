Incidente sulla Leverano – Copertino, ragazzo in bici investito da auto pirata. E’ grave

Gravissimo incidente sulla Leverano – Copertino. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni (T. D. A., queste le iniziali del suo nome) che viaggiava in bicicletta ed era di ritorno a casa, proprio all’ingresso di Leverano. Il giovane è stato investito mentre era a bordo del mezzo a due ruote. Tremendo l’impatto che ha letteralmente distrutto la bici ed ha sbalzato il giovane sul ciglio della strada. L’auto, tuttavia, invece di fermarsi e prestare soccorso attivando immediatamente la macchina dei soccorsi è fuggita via, lasciando il 17enne a terra privo di sensi.

Solo il successivo arrivo di un passante, più tardi, che si è accorto del ragazzo riverso per terra, al ciglio della strada, ha consentito la chiamata dei mezzi di soccorso.

Il 17enne è stato subito trasportato dai mezzi del 118 al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso, dove versa in gravi condizioni.

Sembra, tuttavia, che l’auto pirata nell’impatto con la bicicletta abbia perso la targa e ciò potrebbe rendere facile in breve tempo di risalire all’autore del vile gesto. Difficile che l’automobilista, viste le condizioni in cui è stato trovato il mezzo, non si sia accorto di nulla.

Aggiornamenti a breve.