Scontro mortale a Martano, nulla da fare per un 54enne

Sale il bilancio delle vittime della strada. In meno di 48 ore tre incidenti stradali si sono conclusi nel peggiore dei modi. L’ultimo mortale è avvenuto in via Goffredo Mameli, nel cuore di Martano, dove nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita M. G., 54enne di Lecce. Ancora poco chiara la dinamica dell’impatto che è stato fatale per il conducente del mezzo a due ruote. Al volante della Peugeot 107, un 30enne di Caprarica di Lecce, rimasto ferito in modo lieve.

Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire l’accaduto.

Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo del sinistro, all’altezza di un incrocio, per il 54enne non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma i tentativi sono stati vani e non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso.

Quello avvenuto nel pomeriggio, come detto, è il terzo incidente mortale sulle strade del Salento.

Dopo la morte del turista 21enne della provincia di Modena, tamponato e travolto da un’auto mentre stava tornando a casa in sella alla sua bici e del 33enne, rimasto coinvolto in un incidente sulla Tuglie Collepasso, un altro dramma si è consumato a Martano.