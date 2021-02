Incidente mortale sulla Copertino-Galatina, nulla da fare per un 88enne

Si apre con un drammatico incidente mortale la seconda settimana di febbraio. A fare da sfondo alla tragedia è la Copertino-Galatina, a pochi metri dall’ingresso di quest’ultimo comune. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro che è costato la vita a Luigi Mariano, l’88enne stava percorrendo la provinciale 18 al volante della sua auto, una Fiat 600 bianca, quando ad un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada. L’impatto contro un muro è stato violento e per l’anziano non c’è stato più nulla da fare. È morto sul colpo, tant’è che, quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo della tragedia, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Toccherà agli uomini in divisa chiarire le cause che hanno provocato l’incidente o i motivi che hanno spinto l’88enne a perdere il controllo dell’auto. Non è escluso che a provocare il sinistro sia stato un malore. E per questo l’anziano ha sbandato, terminando la sua corsa contro la parete che si affaccia sulla strada.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La salma dell’anziano, invece, è stata trasferita all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.