Incidente mortale sulla Miggiano – Taurisano. Perde la vita una donna di 37 anni

Gravissimo il bilancio dell’ennesimo incidente sulle strade del Salento. A perdere la vita una donna di 37 anni che, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da stabilirsi, si è schiantata contro un’autovettura che procedeva in senso di marcia contrario.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 374 che collega Miggiano a Taurisano, nel territorio di Ruffano.

Nulla da fare per la donna che ha perso la vita sul colpo nel fortissimo impatto. Fatali le lesioni provocate dallo scontro tra i mezzi.

Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.