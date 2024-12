Incidente mortale a Galatina, nulla da fare per un motociclista

Tragedia sulle strade del Salento. In un incidente stradale, dalla dinamica ancora da chiarire, ha perso la vita un 54enne. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo sull’asfalto. I soccorsi, putroppo, sono stati inutili. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente, avvenuto non lontano dall’incrocio tra via de Maria e viale Europa, nel quartiere fieristico di Galatina, per il centauro non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere stato sbalzato dal mezzo a due ruote.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi, quando l’orologio aveva da poco segnato le 13.00. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 54enne, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Luigi Tundo, per gli accertamenti del caso. Toccherà a loro eseguire i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Come detto, al momento le cause che hanno provocato la tragedia sono ancora da chiarire