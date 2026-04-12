Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: 21enne perde la vita nella notte

C’è un silenzio diverso, nelle notti del Salento, quando si consuma una tragedia, come quella accaduta lungo la strada che da Lecce conduce ad Arnesano. L’orologio aveva da poco segnato le 3.50, quando un incidente mortale ha portato via la vita a un ragazzo di appena 21 anni, Antonio Basile, figlio del consigliere regionale Dino. Un incidente autonomo, dicono i primi rilievi: l’auto è uscita fuori strada terminando la sua corsa con un impatto che non ha lasciato scampo al conducente.

La dinamica dell’incidente sulla Lecce-Arnesano

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane era al volante della sua auto, una Mercedes, quando ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora tutte da chiarire. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Le luci blu dei mezzi di emergenza hanno illuminato una scena difficile da raccontare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il cuore del giovane aveva smesso di battere: l’impatto è stato troppo violento e le ferite troppo gravi.

La dinamica resta ancora da chiarire. Non si esclude alcuna ipotesi: saranno gli accertamenti degli uomini in divisa a fare luce su quanto accaduto. Ma oltre i rilievi tecnici necessari a ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto e le procedure, resta il peso umano di una perdita che colpisce una famiglia, gli amici, una comunità intera.

Il cordoglio della comunità

Antonio era conosciuto e amato, descritto da tutti come un ragazzo solare e pieno di vita. In queste ore, il mondo politico e civile si sta stringendo attorno alla famiglia Basile.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.